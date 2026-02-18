AYRINTILAR GELİYOR...
Büyükçekmece'de İETT otobüsü kaza yaptı: Ekipler sevk edildi, yaralılar var!
Son dakika... Büyükçekmece'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. İlk belirlemelere göre; kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
18.02.2026 14:39:00
Güncellenme:
DHA
İlgili Konular: #kaza #otobüs #Büyükçekmece #İETT haberleri
