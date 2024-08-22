Büyükçekmece Kumburgaz’da denizin rengi değişti

İstanbul Büyükçekmece’de her gün binlerce yurttaşın denize girmek için kullandığı Kumburgaz bölgesi Bahçelievler Mahallesi’nde iddiaya göre İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (İSKİ) ait yağmur suyu kanalından denize kirli su karıştı. Kahverengiye dönen deniz havadan görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 22.08.2024 - 15:42
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kumburgaz bölgesinde öğle vakitlerine plaja denize girmek için gelen yurttaşlar kahverengi bir denizle karşılaştı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (İSKİ) ait yağmur suyu kanalında taşma meydana gelmesi üzerine kumsala kadar uzanan kanaldan denize kirli su karıştı.

Denize girmek için gelen yurttaşlar karşılaştıkları manzara sonrasında şaşkınlık yaşarken, İSKİ’ye ait kanalın taşması sonucu akan kirli suyun bu duruma sebep olduğu söylendi. Sahil bölgesinde koku yaptığı da iddia edilen atık suyun ne olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, kahverengine dönen deniz havadan dron ile görüntülendi. 


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