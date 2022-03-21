Büyükçekmece sahilinde iki ceset bulundu

Büyükçekmece’de iple boğulmuş halde bir kadın ve ağaca asılı şekilde erkek cesedi bulundu.

DHA
21 Mart 2022 Pazartesi, 07:40
Büyükçekmece sahilinde iki ceset bulundu
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Olay, Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Büyükçekmece sahilde 2 ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri tarafından yapılan inceleme sonucunda cesetlerin adları açıklanmayan Türkmenistan uyruklu kadın (30) ve erkeğe (35) ait olduğu tespit edildi.

İlk belirlemelere göre, erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini ağaca astığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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