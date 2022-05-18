Büyükçekmece'de sitede taciz ve darp iddiası

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:52

Pınartepe Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Arzu Buğur, geçen ay site yönetimi ile aidat nedeniyle tartıştı. İddialara göre Buğur, site yönetiminin karar defterini görmek istedi, ancak yönetim göstermek istemedi.

Bunun üzerine Buğur, daha fazla aidat vermeyeceklerini söyledi. Bu tartışmanın ardından site yönetimine bağlı personeller, sözlü şekilde Buğur'u tehdit etmeye başladı. Site yönetiminin personeli olduğu iddia edilen bir kişinin, tehdit anları cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

DARP VE TACİZ EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Arzu Buğur, yine site yönetimine bağlı bir personel tarafından darp ve tacize uğradığını iddia etti.

16 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde çocuğunu okula götürmek için apartmandan çıkan Buğur, site personeli olduğunu iddia ettiği V.K. tarafından önce tacize uğradı, sonra darbedildi.

Burnu ve vücudunun farklı bölgelerinden yaralanan kadın, darp raporu aldıktan sonra polise giderek şikayetçi oldu.

"SÖZLÜ TACİZ BAŞLADI"

Site yönetimi ile yaşadığı tartışmaları anlatan Arzu Buğur, "Biz 2 yıl önce bu sitede ev sahibi olduk. Biz buraya geldiğimizden beri aidat talep ediliyor. Korktuğumuz için ilk başta aidatı yatırdık. Ben durumdan şüphelenmeye başladım. Site yönetimi olup olmadıklarını anlamak için resmi evrak talep ettim. Karar defterini görmek istedim. Bu olayın ardından sözlü taciz başladı" dedi.

"KORUMA TALEP EDİYORUM"

Yaşadıklarını atlatmakta zorlanan Buğur, "Ben kızımı okuldan almak için apartmandan çıkıyordum. Karşıdaki güvenlik kulübesinde oturan adamı gördüm. Tedirgin oldum. Bağırmaya başladı. Bana cinsel saldırıda bulundu. Sonra bana saldırdı. Benim çığlıklarımı duyan arkadaşım geldi. Beni bıraktı, arkadaşımı darbetti. Site sakinleri de aşağıya inince bizi bırakıp, kaçtı. Ben psikolojik destek istiyorum. Ben koruma talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

SİTE YÖNETİMİ İDDİALARI REDDETTİ

Site yönetimi ise kendilerine yöneltilen iddiaları reddetti. Site yönetimi, Buğur'un kendilerine iftira attığını ve şikayetçi olduklarını öne sürdü. Ayrıca aidat borçları nedeni ile Buğur hakkında icra takibi başlattıldığı kaydedildi.