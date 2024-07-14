Büyükçekmece'de yakıt tankeri devrildi: Yol trafiğe kapatıldı!
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda yakıt tankeri devrildi. Kazada tanker sürücüsü ve yanındaki kişi hafif yaralanırken, yolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
Kaza, sabah saatlerinde Büyükçekmece TEM otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 ALN 097 plakalı yakıt tankeri şoförü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan tanker, yol kenarındaki kanala girerek yan yattı. Metrelerce sürüklenen tanker, devrilerek yolu tamamen kapattı. Kazada, tanker şoförü M.B., ve yanındaki bir kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine itfaiye ekipleri, karayolları görevlileri, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu.
Trafiğin açılması için yoğun çaba sarf eden ekipler, tankerin taşıdığı yakıtı boşaltmak için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çok yakında kilidi kapatıyoruz'
- FBI saldırganı açıkladı!
- 'Elektrik akımı' faciasında yeni ayrıntılar
- 'Muhalefet partilerinden 7 vekil AKP'ye geçiyor'
- Donald Trump'a suikast girişimi
- ABK soruşturması iddianamesinde 'Soylu' ayrıntısı
- MHP'li Yalçın'dan 'Son gülen iyi güler' çıkışı
- YRP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti!
- Bakan Tunç'tan 'Kerem Kınık' açıklaması
- İzmir'de akımdan ölen kişinin eski paylaşımı gündem oldu