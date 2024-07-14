Büyükçekmece'de yakıt tankeri devrildi: Yol trafiğe kapatıldı!

Yayınlanma: 14.07.2024 - 12:31

Güncelleme: 14.07.2024 - 12:43

Kaza, sabah saatlerinde Büyükçekmece TEM otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 ALN 097 plakalı yakıt tankeri şoförü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan tanker, yol kenarındaki kanala girerek yan yattı. Metrelerce sürüklenen tanker, devrilerek yolu tamamen kapattı. Kazada, tanker şoförü M.B., ve yanındaki bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine itfaiye ekipleri, karayolları görevlileri, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu.

Trafiğin açılması için yoğun çaba sarf eden ekipler, tankerin taşıdığı yakıtı boşaltmak için çalışma başlattı.