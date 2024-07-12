‘İnisiyatif almadan çalışma’ sistemine geçen hava trafik kontrolörleri sesini duyurmak istiyor

Yayınlanma: 12.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.07.2024 - 04:00

Sivil havacılıkta artan uçak rötarları son günlerin en önemli gündem maddelerinden birisi haline geldi. Bu rötardaki en büyük nedenlerden birisinin ise hava kontrolörlerinin “inisiyatif almama” eyleminden kaynaklandığı belirtiliyor. Pilotlara eşdeğer olan hava kontrolörleri adına Hava Trafik Kontrolörleri ve Diğer Ulaştırma Çalışanları Sendikası (HTK-SEN) şu açıklamayı yaptı:

“Hava trafik kontrolörlerinin maliyetlerinin tamamı Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) adlı kuruluş vasıtasıyla karşılanıyor. Bütçeye hiçbir yükleri olmadığı gibi maaşlarından kesilen vergilerle bütçeye kazanım sağlayan kamu görevlilerinin bulunduğu Türkiye, Avrupa’nın en büyük ikinci hava sahası olmasına karşın birim başı maliyet bakımından son sıralardadır. Sayıştay Başkanlığı’nın tavsiyeleri hayata geçirilmediği için ülkemiz her yıl 1 milyar Avro’ya varan döviz gelirinden mahrum kalmaktadır.”

‘İŞ YAVAŞLATMA DEĞİL’

Eyleme başlayan kontrolörler, daha önce inisiyatif gösterip fazla çalışma yaparken seslerini duyurmak için “inisiyatif almadan çalışma” sistemine geçti. Bu faaliyetin iş yavaşlatma olmadığına dikkat çeken HTK-SEN, hava kontrolörlerin isteklerini “özlük haklarında iyileştirmeye gidilmesi” ve “ek göstergelerin 4200’e çıkarılması” olarak sıraladı.

Konuyu Cumhuriyet’e değerlendiren Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği Kurucu Genel Başkanı Mehmet Safi Ergin şunları söyledi:

“Çalışanların hak mücadelesi en doğal hakkı. Hava kontrolörlerinin taleplerinin gayet makul ve mantıklı olduğunu düşünüyorum. Gerekli düzenlemeler yapılmalı.”

PİLOTLAR UÇAĞI TERK ETTİ

Pegasus’un Sabiha Gökçen-Dalaman uçuşu beş saat rötar yapınca iddiaya göre iki yolcu fenalaşarak bayıldı. Seferi gerçekleştirmesi istenen pilot ve personelin “mesai bitti” diyerek uçağı terk ettiği iddia edildi.