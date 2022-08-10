Büyükçekmece'de yangın çıkan halı saha deposunda 'ceset' bulundu
İstanbul Büyükçekmece'de bir halı sahanın depo olarak kullanılan bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın söndürüldükten sonra içeride inceleme yapan ekipler yanmış bir ceset ile karşılaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, inceleme yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Büyükçekmece'de 9 Ağustos saat 15.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi'nde halı sahanın depo olarak kullanılan bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
'YANMIŞ CESET' BULUNDU
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın söndürüldü. İnceleme yapmak üzere içeri giren ekipler, yanmış bir cesetle karşılaştı.
Ceset ihbarı üzerine olay yeri inceleme ekipleri de gelerek inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
BAŞKA BİRİNE AİT
Olaya ilişkin polisin araştırması sürerken, cesedin halı saha ile ilgisi olmayan birine ait olduğu belirlendi.
Video Haberler
- İmam hatip müdürü, 'paraşüt' kazasında hayatını kaybetti
- Evli olduğu kadını katleden erkekten korkunç paylaşım
- AKP'li başkan polis ve jandarmaya küfür yağdırdı
- Yangın çıkan halı saha deposunda 'ceset' bulundu
- Bursa’da gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralarda
- Lunaparkta korkunç kaza: 1 ölü, 3 yaralı
- Gaziantep'te işçi servisleri çarpıştı: 3 ağır, 22 yaralı
- İstanbul'da yağış etkili oldu: Rögarlar patladı
- Zeytinburnu'nda hırdavat dükkanı alev alev yandı
- Sefo konserinde kavga: Alan 'boks ringine' döndü
En Çok Okunan Haberler
-
- Parti devleti sınır tanımadı
- Reuters, Erdoğan'ın seçim planını açıkladı
- Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar
- İmam Halil Konakcı dövmecileri hedef aldı
- Türkeş’in kızı da ülkeyi terk etti
- Şeyhin elini öpme yarışına girdiler!
- '11 parti ile görüştüm...'
- 'Film platosu gibi kullanıldık'
- 'AKP'nin hazırlandığı anlaşılıyor...'
- Ümraniyespor'dan Fazıl Say'a yanıt!