Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 10 kişi yaralandı

İstanbul Büyükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen 2 otomobile çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 14.01.2024 - 14:44
Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 10 kişi yaralandı
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Olay saat 12.00 sıralarında Kamiloba D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Silivri istikametinde ilerleyen 55 ABD 546 plakalı otomobil sürücüsü iddiaya göre, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen 2 araca çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya neden olan otomobildeki 2 kişi sıkıştıkları yerden sağlık ekiplerince çıkarıldı. Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan bebeğin yara almadan kurtulduğu öğrenildi. 

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

 


Büyükçekmece kaza

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