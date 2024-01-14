Büyükçekmece'de zincirleme kaza: 10 kişi yaralandı
İstanbul Büyükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen 2 otomobile çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı.
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Olay saat 12.00 sıralarında Kamiloba D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Silivri istikametinde ilerleyen 55 ABD 546 plakalı otomobil sürücüsü iddiaya göre, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen 2 araca çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya neden olan otomobildeki 2 kişi sıkıştıkları yerden sağlık ekiplerince çıkarıldı. Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan bebeğin yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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