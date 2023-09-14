Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Beş ülkeye büyükelçi atandı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Rusya, Ukrayna, Polonya, Fas ve Burundi'ye yeni büyükelçiler atandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2023 - 00:15
Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Beş ülkeye büyükelçi atandı
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre 5 ülkeye yeni büyükelçiler atandı.

Karara göre, Rusya Federasyonu'nun Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tanju Bilgiç, Ukrayna!nın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Polonya Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Rauf Alp Denktaş, Fas Krallığı'nın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç ve Burundi Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Alp Işıklı atandı.


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Atama Resmi Gazete Büyükelçi Tanju Bilgiç Mustafa Levent Bilgen Rauf Alp Denktaş Mustafa İlker Kılıç Alp Işıklı

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