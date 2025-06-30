Büyükelçi Barrack'tan 'F-35' açıklaması: 'Yıl sonuna kadar...'

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Anadolu Ajansı'na Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Barrack, yeniden gündeme gelen F-35 krizine ilişkin, ABD'nin yapıcı katkılarda bulunduğunu belirterek, tarafların bu konuyu geride bırakmak istediğini öne sürdü.

Büyükelçi Barrack, "ABD Kongresi meseleye yeniden bakmaya hazır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 'yeni bir başlangıç' yapılması gerektiğini söylüyor" ifadelerini kullandı.

Barrack, "(F35 ve CAATSA yaptırımları) Bana göre Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan; Bakan Rubio ile Dışişleri Bakanı Fidan'a, bunu 'bitirin, bir yolunu bulun' diyecek. Kongre mantıklı bir sonucu destekleyecek. Dolayısıyla, yıl sonuna kadar bir çözüme kavuşma imkanına sahip olduğumuza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"TÜM BU KONULARIN YENİLENDİĞİNİ GÖRECEKSİNİZ"

F-35 ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin konuşan Barrack, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki birkaç ay içinde iki liderimiz ve iki dışişleri bakanımız arasında bir yeni bir buluşmayı, ikili gündemin, beş yıldır tartışılan tüm bu konuların yenilendiğini göreceksiniz. F35, F16, S400'ler, yaptırımlar, gümrük vergileri gibi şeyler bizim misyonumuzun ikincil unsurları. Sanırım ilk kez, ABD ve Türkiye'nin sadece savunma ortakları olmak yerine, 'atağa geçen ortaklar olalım' diyen bir taahhüdü var."





NE OLMUŞTU?

Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın aldıktan sonra ABD’nin yaptırımlarına uğramıştı.

CAATSA yaptırımları çerçevesinde, bazı malzemeleri Türkiye'de üretilen F-35 savaş uçağı programından Türkiye çıkarılmıştı.