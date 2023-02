Büyükelçi Devrim Öztürk 17 gündür enkaz altında: 'Bari personelinizin cenazesine sahip çıksanız…'

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 16:37

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 17:54

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Dışişleri Bakanlığı, Bakanlığın Hatay temsilcisi Devrim Öztürk’ün enkaz altında kaldığını açıklamıştı. Depremde yıkılan Rönesans Rezidans’ın enkazında kaldığı öğrenilen Devrim Öztürk'ten 17 gündür haber alınamıyor.

Öztürk'ün durumuyla ilgili son gelişmeyi bugün Dışişleri Bakanı Melvüt Çavuşoğlu duyurdu. Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Konseyi Dönem Başkanı, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile bakanlıkta basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, Devrim Öztürk'e henüz ulaşılmadığını da söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef Hatay'da Rönesans Apartmanı'nda yaşayıp kalan henüz daha ulaşamadığımız Devrim Öztürk'ten bahsetmek istiyorum. Severek gitmişti, severek işini yapıyordu. Ama henüz kendisine maalesef ulaşamadık. Enkazda da ciddi arama kurtarma çalışmaları yapıldı. O binada henüz ulaşılamayan maalesef hala çok sayıda kişi var. Ama tüm arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar."

AKRABASI ERDAĞI'NDAN SERT TEPKİ

Devrim Öztürk’ün akrabası ve eski Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı, Öztürk'le ilgili sosyal medyadan paylaştığı mesajlarında şunları kaydetti:

"Sen bugün 14'ncü gün olmuş bir büyükelçini enkazın altından çıkaramamışsın. Depremin ilk 48 saatinde başta 2'nci ordu olmak üzere askerini deprem bölgesine sevk edememişsin. Gerekli koordinasyonu sağlayıp krizi yönetememişsin. Enkazın altındakilerinin üzerine gece boyu sela okutmuşsun. Günün sonunda evlatlıkla evlenilebileceği gibi sapık bir düşünceyle, porno benzeri fetvayı dayatmışsın. Sonrada her şeyi not ettiğini söylüyorsun. Tamam da asıl bu millet şu olup bitenleri not etti. Günü gelince göreceğiz kimin notunun kimin notunu döveceğini.. Devlet not etmez, devlet vatandaşını tehdit etmez, devlet ayrımcılık yapmaz hizmet eder ve şefkatli olur. "

“Bugün 13. Gündür Hatay’da enkaz altında bulunan hemşerimiz, akrabamız Büyükelçi Devrim Öztürk halen enkazın altındadır. Bu ne vurdumduymazlıktır, bari personelinizin cenazesine sahip çıksanız… Hatay’da tüm kurumlar mı enkaz altında kaldı?"

Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk daha önce Bangladeş Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. Öztürk, 2021 Aralık ayından bu yana ise Hatay'da görev yapıyordu.