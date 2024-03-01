Büyükelçi ziyaretleriyle gündeme gelen Menzilci dernek yine makamda: Çad’dan sonra Nijer

Yayınlanma: 01.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.03.2024 - 07:38

Eğitim, sağlık, siyaset gibi çok sayıda yerde etkili hale gelen ve son günlerde dış politikada da görünür olan tarikat ve cemaatlerin etkinlikleri tartışma yaratmayı sürdürüyor. “Menzil cemaatinin derneği” olarak bilinen ve ölen Menzil şeyhi Abdülbaki Elhüseyni’nin oğlu tarafından kurulan Nezir Derneği üyelerinin, geçen hafta Çad Büyükelçisi Kemal Kaygısız’ın makamınında ağırlanmasını gazetemiz Cumhuriyet kamuoyunun gündemine getirmişti. Muhammed Saki Elhüseyni’nin kurucusu olduğu derneğin üyelerinin Afrika ülkelerinin Türk büyükelçiliklerini ziyaretleri ise sürüyor. Aynı dernek yetkilileri, Çad Büyükelçisi Kaygısız’ın ardından, bu hafta da Türkiye Cumhuriyeti’nin Nijer Büyükelçisi Özgür Çınar’ın makamında ağırlandı.

‘HAYRA ADANMIŞ GÖNÜL’

Büyükelçi Çınar ve Nijerli bir büyükelçilik yetkilisiyle makamda çekilen fotoğrafın da derneğin sosyal medya hesabından “hayra adanmış gönüller” etiketiyle paylaşıldığı görüldü. Derneğin kurban organizasyonu için Nijer’de bulunduğu bildirilirken, büyükelçilik ziyaretinin ise “Kurban kesim ve dağıtım işlemlerinden önce” yapıldığı belirtildi. Menzilci derneğin Nijer Büyükelçisi Çınar’a, “Nijer’de yürütülen faaliyetler hakkında bilgi” verdiği öğrenildi.