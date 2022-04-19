Konya'daki Büyükşen çifti cinayetine ilişkin eş zamanlı operasyonla 7 gözaltı
Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin yaklaşık 3,5 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince, Çumra ve Beyşehir ilçelerinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Cinayetle ilgileri olabileceği değerlendirilen, aralarında tutuklu Abdullah B'nin 2 kardeşinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.
Olayla ilgili Esra T, Abdullah B, Mustafa O, Zekeriya O, Afganistan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
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