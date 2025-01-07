Büyükşehirden iş bırakma açıklaması: Hukuksuz eylem

Yayınlanma: 07.01.2025 - 09:56

Güncelleme: 07.01.2025 - 10:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a belediyelerin SGK borçlarına ilişkin, “Silkeleyin” talimatı sonrasında 31 Aralık’ta İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne İller Bankası tarafından yatırılacak 3 milyar 712 milyon TL’de kesintiye gidilerek 1 milyar 572 milyon TL’lik kısmına bloke kondu. Büyükşehir iştirakı İZELMAN ve İZENERJİ çalışanlarının maaşlarının eksik yatması üzerine DİSK grev kararı aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay maaşların yatacağını duyurmasına rağmen binlerce işçi Basmane’deki DİSK Genel İş İzmir Şubeleri önünde toplandı. "Hesabı emekçiye kesmeyin bıçak kemikte" yazan pankart açan işçiler "İş ekmek yoksa barış da yok", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Kurtuluş yok ya tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "Ekmek yoksa emek de yok" sloganlarıyla Kültürpark içinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yürüdü.

BÜYÜKŞEHİR: HUKUKSUZ EYLEM

Grev sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı bir açıklamada, "Hazine payından yapılan kesinti nedeniyle yaşanan geçici ödeme krizini gerekçe göstererek yetkili sendikaların bir kısmı hukuksuz şekilde eyleme gitmiştir. Ancak şehrimizde metro, tramvay ve gemi seferleri normal tarifelerinde devam etmektedir. ESHOT seferlerinde ise kısmi sıkıntı yaşanmaktadır. Ortaya çıkan bu olağanüstü süreci en kısa sürede normale döndüreceğimizi bilginize sunarız" denildi.