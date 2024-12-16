Büyükşehirin aşevinden 5,5 ayda 200 bin kişilik sıcak yemek

Yayınlanma: 16.12.2024 - 10:35

Güncelleme: 16.12.2024 - 10:35

Denizli Büyükşehir Belediyesi Aşevi, yaşlı, hasta, engelli ve ekonomik durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarını ısıtmaya devam ediyor. Temmuz 2024’ten itibaren aşçı, destek ve dağıtım personeli olmak üzere 26 çalışan ile hizmet vermeye başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevi Şube Müdürlüğü her gün ihtiyaç sahibi 468 haneye 3 çeşit olmak üzere toplamda bin 462 porsiyon sıcak yemek ulaştırıyor. Aşevinde gıda mühendislerinin belirlediği sağlıklı menüler, hijyen kurallarına uyularak titizlikle hazırlanıyor. Sabahın erken saatlerinde hazırlanmaya başlanan yemekler Denizli Büyükşehir Belediyesine ait özel araçlarla ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırılıyor. Temmuz 2024’ten bugüne yaklaşık 200 bin kişilik sıcak yemek çıkartan Denizli Büyükşehir Belediyesi Aşevi çaresiz vatandaşların hayatlarını kolaylaştırıyor.

AFET DURUMUNDA DA İMDADA YETİŞİYOR

Yardıma muhtaç kişilere düzenli sıcak yemek hizmeti veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Aşevi Şube Müdürlüğü, afet durumunda da imdada yetişiyor. Sosyal hizmet veren tüm sivil toplum kuruluşlarına, belediye bünyesindeki konuk evlerine ve çocuk gelişim merkezlerine de sıcak yemek hizmeti veren aşevinden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından müracaat edebiliyor. Bunun yanında muhtarlar veya ihtiyaç sahiplerinin komşularının ihbarıyla da harekete geçen aşevi, sosyologlar tarafından yapılan titiz incelemenin ardından alınan komisyon kararı doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine yemek hizmetini başlatıyor.

HALKIMIZI KUCAKLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal belediyecilikte örnek projeler hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, aşevi ile çok önemli bir ihtiyacı giderdiklerini söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevi Şube Müdürlüğü ile yüzlerce yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibine destek olduklarını işaret eden Başkan Çavuşoğlu, “Yüzü gülen insanların, mutlu insanların şehri hayalimizi gerçekleştirmek için göreve geldiğimiz günden beri çalışıyoruz. Söz verdiğimiz gibi artık bir kesimi değil halkımızı kucaklamaya, onlara tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.