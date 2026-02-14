Buzda Sevgililer Günü romantizmi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 14 Şubat Sevgililer Günü’nde çok özel ve renkli bir etkinliğe imza attı.

İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Spor İstanbul, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde çiftleri Silivrikapı Buz Pisti’nde “Aşkın En Güzel Pisti” etkinliğinde buluşturdu.

SEVGİLİLER BUZDA DANS ETTİ

18 yaş ve üzeri yaklaşık 90 çift, kasklarını, dizliklerini ve dirsekliklerini takıp patenlerini de giyerek, buz pistine çıktı. Üç ayrı seansta el ele buz pateni yapan çiftler, Sevgililer Günü’nü keyifli ve renkli görüntüler sahneleyerek yaşadı. Etkinlikteki asıl sürpriz ise buz pistinde gerçekleştirilen canlı keman performansı oldu. Romantik müzikler, çiftlerin bu özel gününe eşlik etti.

Etkinliğe katılan çiftler, romantik olduğu kadar sıra dışı bir Sevgililer Günü geçirdiklerini söyledi. Aynı zamanda çok eğlendiklerini de anlatan katılımcılar, gelecek yıllarda da etkinliğin sürdürülmesi istediler.