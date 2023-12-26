Buzdolabında çıkan yangında ölen Alzheimer hastası, toprağa verildi
Giresun'da soba zannettiği buzdolabına koyduğu odunları ateşe verince çıkan yangında hayatını kaybeden Alzheimer hastası Hayriye Yılmaz (81), son yolculuğuna uğurlandı.
Merkeze bağlı Boztekke köyünde, dün akşam saatlerinde Alzheimer hastası Hayriye Yılmaz, iddiaya göre; yalnız yaşadığı tek katlı evde sobayı yakmak istedi. Yılmaz, soba yerine buzdolabını açarak içine koyduğu elindeki odunları ateşe verdi.
Evi kısa sürede yoğun duman sararken, yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yapılan incelemede Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.
DUMANDAN ZEHİRLENMİŞ
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülürken, ön otopsisinde yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenen Yılmaz için cenaze düzenlendi. Cenazeye katılanlar, Yılmaz ailesi fertlerine taziye dileklerinde bulundu.
Boztekke Camisi'nde öğle vakti kılınan namaz sonrası Hayriye Yılmaz'ın cenazesi, aile kabristanlığına defnedildi.
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