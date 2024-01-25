Buzlanan yolda otobüs kaza yaptı: Yaralılar var!
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran uyruklu yolcuları taşıyan otobüs buzlanma nedeniyle kaza yaptı, 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde çimento fabrikası önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otobüs devrildi.
Otobüste bulunan İran uyruklu 11 yolcu yaralandı. Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi.
Kurtarılan yaralılar Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otobüste yaralanan 11 İran uyruklu yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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