Buzlanma kaza getirdi... Hafif ticari araç takla attı: Yaralılar var!

13.02.2026 10:06:00
DHA
Kars'ta buzlanan yolda takla atarak şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi, yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kars-Paşaçayır yolunda dün akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Paşaçayır yönünden kent merkezine doğru giden hafif ticari araç, karlı ve buzlanan yoldan kontrolden çıktı. Savrulan araç, takla atarak şarampole uçtu.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan biri kadın 2 yaralıya, itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale etti.

Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

 

