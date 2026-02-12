Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adana'da acı olay... Anne ile oğlunu kaza ayırdı!

Adana'da acı olay... Anne ile oğlunu kaza ayırdı!

12.02.2026 09:15:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Adana'da acı olay... Anne ile oğlunu kaza ayırdı!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otoyolda lastiği patlayarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, annesi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda Ömer Faruk Şen'in (23) kullandığı 01 BEN 398 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu refüje çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil, daha sonra yol kenarındaki bariyerlere çarpıp şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ömer Faruk Şen'in yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan anne Seyhan Şen'i hastaneye kaldırdı.

Cenaze, kaza yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Image

İlgili Konular: #Adana #kaza #ölü ve yaralı

İlgili Haberler

Manisa'da 3 araçlı zincirleme kaza: Yaralılar var!
Manisa'da 3 araçlı zincirleme kaza: Yaralılar var! Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yolcu otobüsü, otomobil ve traktörün karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
Erzurum'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Erzurum'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti Erzurum'da TIR ile çarpışan SUV tipi araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, sürücü ile Nurtekin A, Erdem Ö. ve İbrahim Ö'nün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Muğla'da feci kaza... İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 çocuk öldü, 6 yaralı!
Muğla'da feci kaza... İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 çocuk öldü, 6 yaralı! Muğlanın Fethiye ilçesinde, sürücüsü hatalı sollama yapan otomobilin karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştığı kazada Halil Efe Yılmaz (3) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.