Buzlanma kazayı getirdi: Ataşehir'de sürücü ağır yaralandı!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 07:39

Güncelleme: 24.02.2025 - 08:04

Kaza, saat 01.30 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Kerem Kırış'ın kullandığı hafif ticari araç, buzlanan yolda kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce yol ayrımında bulunan tabela direğine çarptı, daha sonra kaldırıma çıktı. Kazada sürücü Kerem Kırış, araçta sıkışarak ağır yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Kerem Kırış itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.