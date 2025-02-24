Buzlanma kazayı getirdi: Ataşehir'de sürücü ağır yaralandı!
İstanbul Ataşehir'de buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç tabela direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Kerem Kırış (21) hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi.
SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
Kerem Kırış'ın kullandığı hafif ticari araç, buzlanan yolda kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce yol ayrımında bulunan tabela direğine çarptı, daha sonra kaldırıma çıktı. Kazada sürücü Kerem Kırış, araçta sıkışarak ağır yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Kerem Kırış itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan eliyle itti!
- Erdoğan o isimlerin üstünü çizdi!
- MKYK'de yer alan sürpriz isimler dikkat çekti
- Kürşad Zorlu'ya dikkat çeken görevlendirme
- İşte muhalefet listelerinden AKP MKYK'ya geçen vekiller
- Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
- Erdoğan, partisinin kongresinde gözdağı verdi
- Özlem Zengin'den iddialara yanıt!
- 'Veri yok, nerede oldukları da meçhul'
- İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama