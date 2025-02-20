Sıcaklık -3.5 dereceye kadar düştü... Mansur Yavaş'tan 'buzlanma' uyarısı!

Ankara'da hava sıcaklığının -3.5 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzlanma riski bulunduğuna dikkat çeken Mansur Yavaş, "Ekiplerimizin tümü sahadadır. Lütfen dikkatli olalım" açıklamasında bulundu.

Sıcaklık -3.5 dereceye kadar düştü... Mansur Yavaş'tan 'buzlanma' uyarısı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.02.2025 - 10:00

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kent genelinde tüm ara yolların açık olduğunu bildirdi. Hava sıcaklığının -3.5 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzlanma riski bulunduğunu belirten Yavaş, belediye ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Ankaralılar. Tüm ara yollarımız açık durumdadır. Hava sıcaklığının -3.5 derece olması nedeniyle buzlanma ihtimali bulunmaktadır. Ekiplerimizin tümü sahadadır. Lütfen dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

Yavaş, yolların güncel durumunun "kartakip.ankara.com.tr" adresinden takip edilebileceğini hatırlattı.


Etiketler: #ABB #Ankara #buzlanma #Mansur Yavaş

İlgili Haberler

Valilikler peş peşe açıkladı: 35 ilde eğitime kar engeli

Valilikler peş peşe açıkladı: 35 ilde eğitime kar engeli
Ankara Valiliği’nden ‘kar tatili’ açıklaması: ‘Gerek duyulmamıştır’

Ankara Valiliği’nden ‘kar tatili’ açıklaması: ‘Gerek duyulmamıştır’
Meteoroloji açıkladı: 20 Şubat 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 20 Şubat 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler