Sıcaklık -3.5 dereceye kadar düştü... Mansur Yavaş'tan 'buzlanma' uyarısı!
Ankara'da hava sıcaklığının -3.5 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzlanma riski bulunduğuna dikkat çeken Mansur Yavaş, "Ekiplerimizin tümü sahadadır. Lütfen dikkatli olalım" açıklamasında bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kent genelinde tüm ara yolların açık olduğunu bildirdi. Hava sıcaklığının -3.5 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzlanma riski bulunduğunu belirten Yavaş, belediye ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Ankaralılar. Tüm ara yollarımız açık durumdadır. Hava sıcaklığının -3.5 derece olması nedeniyle buzlanma ihtimali bulunmaktadır. Ekiplerimizin tümü sahadadır. Lütfen dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.
Yavaş, yolların güncel durumunun "kartakip.ankara.com.tr" adresinden takip edilebileceğini hatırlattı.
Etiketler: #ABB #Ankara #buzlanma #Mansur Yavaş
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