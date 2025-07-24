BYD yatırımı bilmeceye döndü

Çinli otomotiv üreticisi BYD’nin Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) yapmayı taahhüt ettiği otomobil fabrikası tartışmalara neden oldu.

BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasındaki 1 milyar dolarlık “Binek Araç Üretim Tesisi Projesi”ne yönelik anlaşma 8 Temmuz 2024’te imzalandı. Ancak önemli yatırım avantajları sunan projede bugüne kadar bir adım atılmadı. Geçtiğimiz günlerde yazılı bir açıklama yapan BYD ise yatırım önceliğini Türkiye’ye vereceklerini ve 2027’de üretime başlayacaklarını duyurdu. Anlaşmaya göre fabrikanın 2026 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyordu. Konu hakkında Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bir bilgi verilmediği öğrenilirken Manisa OSB yetkilileri gizlilik sözleşmesi nedeniyle açıklama yapmadı. Ege Otomotiv Derneği Başkanı Enver Mehmet Torun ise şuna dikkat çekti:

TEDARİKÇİ ARAYIŞI YOK

“Henüz bir istihdam, bir ekip ya da bir Ar-Ge için bir mühendis arayışı yok. Herhangi bir tedarikçiyle yapılmış herhangi bir ön anlaşma ya da herhangi bir sözleşme de henüz duymadık. Bizi asıl tedirgin eden bunlar.” Öte yandan bu şirketin Türkiye’de yılın ilk altı ayında yüzde 784 artışla 25 binin üzerinde araç sattığını anımsatan Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, fabrika yatırımıyla ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’ın yanıtlaması için soru önergesi verirken Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu da söylemle gerçeklerin birbirini tutmadığını vurguladı.