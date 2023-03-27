ByLock kullanan 1 FETÖ üyesi tutuklandı

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 16:23

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 16:31

Denizli’de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Şüpheli biri, adli işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.