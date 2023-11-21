Cadde ortasında kafasına silah dayamıştı... İsrail eyleminde yeni gelişme!
İzmir'de İsrail bayrağının üstüne basıp elinde Türk bayrağı tutarak başına silah dayayan ve ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından eylemini sonlandıran Pakistan uyruklu şahıs tutuklandı.
İzmir'in Konak ilçesinde dün İsrail bayrağının üstüne basan Pakistan uyruklu Muhammad N., bir elinde Türk bayrağı tutarak başına tabanca dayadı.
İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibinin yanı sıra özel harekat polisleri de sevk edildi.
Trafik akışı durdurulurken yolun ortasına bıraktığı kiralık aracın firma yetkilisi de adrese geldi. Ekiplerinin uzun süreli ikna çalışmalarına olumlu cevap vermeyen Muhammad N., kiraladığı aracın firma yetkilisi tarafından yaklaşık 3 saatlik çabaların ardından ikna edildi.
Muhammad N., ikna sonucu silahını yere bırakarak teslim oldu.
TUTUKLANDI
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Muhammad N., gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü.
Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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