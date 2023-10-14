Cadde ortasında silahlı çatışma: 2 kişi yaralandı!

Kocaeli'nde dün akşam saatlerinde bir otomobilden, caddede yaya olarak giden 3 kişilik gruba ateş açıldı. Diğer grubun da karşılık vermesi üzerine cadde ortasında yaşanan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 09:30
Abone Ol google-news

Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'nde dün saat 23.30 sıralarında çatışma yaşandı.

YOLDAKİ GRUBA ATEŞ AÇTI!

Edinilen bilgiye göre; otomobildeki 3 kişiden 1'i, caddede yaya olarak giden 3 kişilik gruba tabancayla ateş açtı. Gruptaki 1 kişi de tabancasını çıkarıp karşılık verdi. Birbirlerine ateş eden 2 şüpheli bacaklarından vurulup yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan T.A. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde 14 boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


ateş Cadde Darıca grup kocaeli otomobil Soruşturma şüpheli tabanca

İlgili Haberler

Arazi anlaşmazlığı silahlı çatışmaya dönüştü, ortalığı kan götürdü: 2 ölü 6 yaralı

Arazi anlaşmazlığı silahlı çatışmaya dönüştü, ortalığı kan götürdü: 2 ölü 6 yaralı
Trabzon’da sahil yolunda silahlı çatışma: 1 yaralı

Trabzon’da sahil yolunda silahlı çatışma: 1 yaralı
Eskişehir'de silahlı çatışma: 1 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'de silahlı çatışma: 1 kişi hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler