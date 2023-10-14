Cadde ortasında silahlı çatışma: 2 kişi yaralandı!
Kocaeli'nde dün akşam saatlerinde bir otomobilden, caddede yaya olarak giden 3 kişilik gruba ateş açıldı. Diğer grubun da karşılık vermesi üzerine cadde ortasında yaşanan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'nde dün saat 23.30 sıralarında çatışma yaşandı.
YOLDAKİ GRUBA ATEŞ AÇTI!
Edinilen bilgiye göre; otomobildeki 3 kişiden 1'i, caddede yaya olarak giden 3 kişilik gruba tabancayla ateş açtı. Gruptaki 1 kişi de tabancasını çıkarıp karşılık verdi. Birbirlerine ateş eden 2 şüpheli bacaklarından vurulup yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan T.A. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde 14 boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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