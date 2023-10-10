Trabzon’da sahil yolunda silahlı çatışma: 1 yaralı

Yayınlanma: 10.10.2023 - 18:49

Güncelleme: 10.10.2023 - 18:49

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Nefsipulathane mahallesi Hamam Çimeni Çarşısı önünde kamyonet içerisindeki Hüseyin Ş., henüz bilinmeyen nedenle İ.T. isimli şahıs ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle Hüseyin Ş. tabancasını çıkartarak İ.T. isimli şahsa doğrulttu. Tabancayı gören H.T. belinden çıkardığı tabanca ile Hüseyin Ş.’ye ateş etmeye başladı.

Çıkan karşılıklı çatışmanın ardından kamyonet sürücüsü Hüseyin Ş. yaralanırken şüpheli 2 şahıs olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki yurttaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hüseyin Ş. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde ilk belirlemelere göre 10 adet boş kovan ve bir adet silah bulunurken çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleme alan polis ekiplerince kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.