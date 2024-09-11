Cadde üzerinde defalarca kendini bıçakladı
Bursa'da Atatürk Caddesi üzerinde bir şahıs elindeki bıçakla defalarca kendini bıçakladı. Polis ekipleri yol ortasındaki şahsı sakinleştirmeye çalışırken, trafiği de kontrollü şekilde yönlendirdi.
Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde eline bıçağı alan H.Ş. isimli şahıs cadde üzerinde defalarca kendini bıçakladı. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışan şahıs, aldırış etmeden kendini bıçaklamaya devam etti. Caddede trafik oluşurken, polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Kan kaybının etkisiyle düşen yaralı şahıs, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviyi kabul etmeyen H.Ş.'nin hastaneden ayrıldığı psikolojik problemlerinin olduğu öğrenildi.
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