Caddebostan Sahili'nde Galatasaray taraftarına silahlı saldırıda yeni gelişme: 1 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, olay dün 17.00 sıralarında meydana geldi.

Fenerbahçe Mahallesi Dalyan Parkı içerisinde gelen silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edilirken olayda yaralanan S.O (46) hastaneye kaldırıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan çalışmalarda, yaklaşık 8-10 kişilik Galatasaray taraftar grubunun, yanlarında Galatasaray flaması açık vaziyette alkol aldıkları, bu sırada kimliği belirsiz bir şahsın 'Burada bu şekilde yapamazsınız' diyerek tepki göstermesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandığı, bu esnada şüpheli şahsın yanında bulunan silah ile önce havaya 6-7 el, ardından S.O (46) isimli şahsı yaraladığı belirlenmiştir."

ÜSKÜDAR'DA GÖZALTINA ALINDI

"Çalışmalar kapsamında kimlik bilgileri belirlenen M.A isimli şüpheli şahıs, Üsküdar ilçesinde kaçmış olduğu araç, dar alan uygulamasında yakalanmış, araçta yapılan aramalarda olayda kullanmış olduğu tespit edilen silah muhafaza altına alınmıştır. Şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 8 farklı adres kontrol edilmiş, 20.05.2025 tarihinde M.A (24) isimli şüpheli şahıs yakalanmıştır.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, 'Kasten Yaralama' ve 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma' suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından 20.05.2025 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir."