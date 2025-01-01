Caddede yürürken silahlı saldırıya uğradı: Hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'da caddede yürürken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Emre Ertem (28) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Caddede yürürken silahlı saldırıya uğradı: Hayatını kaybetti!
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DHA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 16:21

Olay, gece geç saatlerde Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Caddede yürüyen Emre Ertem, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancalı saldırıya uğradı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ertem, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ertem, ambulansla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertem, acil serviste doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Emre Ertem’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polisin olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

 


Etiketler: #Şanlıurfa #silah #silahlı saldırı

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