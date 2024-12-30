Malatya'da dehşet anları! Silahlı kavgada 2'si kardeş, 3 kişi yaralandı

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 2’si kardeş, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Malatya'da dehşet anları! Silahlı kavgada 2'si kardeş, 3 kişi yaralandı
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DHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 09:50

Paşaköşkü Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında; kahvehane işleten Enes Ş. ile Basri Y. ve Bayram Y. isimli kardeşler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar, birbirine tabanca ile ateş açtı. Enes Ş. ile Basri ve Bayram Y. kardeşler yaralandı.

Yaralılar, silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. 


Etiketler: #Ambulans #Malatya

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