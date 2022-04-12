Caddenin ortasında kuzeni tarafından öldürüldü
Şırnak'ta caddede yürüyen Nuri Aslan, caddenin ortasında kuzeni tarafından katledildi. Katil zanlısı E.A. emniyet tarafından gözaltına alındı.
Şırnak’ın İdil ilçesinde Nuri Aslan, eşiyle birlikte caddede yürürken kuzeni tarafından herkesin ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre Şırnak’ın İdil ilçesi Alanya Caddesi’nde eşiyle birlikte yürüyen Nuri Aslan'a amcasının oğlu E.A. tabancayla defalarca ateş etti. Nuri Aslan saldırı sonrası yere yığılırken, eşi ve çevredekiler saldırgan E.A'yı uzaklaştırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından ağır yaralanan Nuri Aslan hastaneye kaldırıldı. E.A. ise emniyet tarafından gözaltına alındı.
Nuri Aslan, kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Nuri Aslan'ın cenazesi otopsinin ardından ilçe mezarlığına defnedildi.
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