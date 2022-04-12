Konya'da cinayet: Önce darbettiler sonra öldürdüler

12 Nisan 2022 Salı, 17:42

Konya'da arkadaşlarını darbederek öldürdükleri, ardından cesedini su kanalına attıkları iddiasıyla tutuklanan iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'ndeki (SEBGİS) teknik arıza nedeniyle tutuklu sanıklar Arif G. ve Bilal Y. katılamadı.

Müşteki avukatı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Sanık Arif Gül'ün avukatı Cengiz Erkoyuncu da otopsi raporunun sanık anlatımlarıyla uyumlu olduğunu savunarak, "Bize göre bu bir cinayet değil. Otopsi raporu çok detaylı bir şekilde hazırlanmıştır ve raporda maktulün kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği tespiti yer almıştır. Müvekkilimin tahliyesini ve beraatini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

OLAY

Konya'nın Karatay ilçesinde, 42 yaşındaki Hulusi İnan'ın cesedi 2020 yılında Sakyatan Mahallesi'ndeki su tahliye kanalında bulunmuştu. Soruşturma kapsamında İnan'ın olaydan 3-4 gün önce Arif Gül ve Bilal Yarar ile alkol alıp kavga ettiği belirlenmişti.

İnan'ı darbederek öldürdükleri, ardından cesedi su tahliye kanalına attıkları iddiasıyla tutuklanan Gül ile Yarar hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.