Cadılar Bayramı’nı kutlayan iki kişiye ‘korku ve paniğe sevk’ten gözaltı

İstanbul'dan Edirne'ye 'Cadılar bayramı' partisine katılmak için gelip, ellerine oyuncak tabanca alıp, üzerlerine çelik yelek giyerek vatandaşları korkutan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Cadılar Bayramı’nı kutlayan iki kişiye ‘korku ve paniğe sevk’ten gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 02.11.2024 - 09:33

Edirne'de polis ekipleri, önceki gece kentte seyir halindeki 39 NZ 749 plakalı otomobildeki kişilerin sokaktaki yurttaşlara silah göstererek korkuttuğu ihbarını aldı.

Mobese kameralarını incelemeye alan ekipler, otomobilin bir gece kulübü önünde olduğunu belirledi. K.A. ve A.Ş.'nin burada yapılan kontrollerinde, üzerlerinde çelik yelek ile otomobilde 2 oyuncak tabanca olduğu tespit edildi.

'Cadılar Bayramı' konseptiyle yapılan parti için İstanbul'un Silivri ilçesinden Edirne'ye geldiklerini belirten 2 kişi, bu sırada sokakta rastladığı kişileri "eğlence amaçlı" olarak korkuttuklarını söyledi.

K.A. ile A.Ş., 'Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak' suçundan gözaltına alındı.

İşlemleri sonrası 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 


Etiketler: #EDirne #Cadılar Bayramı

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