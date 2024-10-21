Epic Games'te Cadılar Bayramı indirimi başladı
Epic Games'te 1 Kasım tarihine kadar pek çok oyunda indirim bulunuyor. Peki hangi oyunlarda indirim var?
Epic Games'te farklı dönemlerde indirimler yapılıyor. Onlardan biri de Ekim'in son haftası başlayan Cadılar Bayramı indirimi. Burada oyunların birçoğunda indirim var. Yüzde 80'e varan indirimler hangi oyunlarda geçerli?
EPIC GAMES'TE CADILAR BAYRAMI İNDİRİMİ! HANGİ OYUNLARDA NE KADAR İNDİRİM VAR?
Cadılar Bayramı sebebiyle korku ve etrafında gezinen gerilim gibi temaya sahip oyunlarda indirimler bulunuyor. Eğer bu türe ilgi duyuyorsanız, almayı düşünebileceğiniz oyunlar olabilir.
İşte Epic Games mağazasında Cadılar Bayramı indirimlerinde alınabilecek oyunlar:
Etiketler: #Epic Games
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