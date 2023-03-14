Çadır kenti su bastı, depremzedeler isyan etti: Depremde ölmedik suda öleceğiz

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki çadır kenti su bastı. Çadırları sular altında kalan depremzedeler "Depremde ölmedik, suda öleceğiz" diyerek tepki gösterdi.

ANKA
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 12:44
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Hatay’ın İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde 1500 yurttaşın barınması için yapılan çadır kenti su bastı.

Yağmurun ardından yüzlerce çadırın sular altında kaldığı görüldü. Depremzede yurttaşlar ellerindeki araçlarla göle dönün çadır kenti çocuklarıyla beraber kendi çabalarıyla boşaltmaya çalıştı.

Bir depremzede kadın, "Adam çocuklarıyla suyun içinde yüzüyor, depremde ölmedik suda öleceğiz, devlet bizi ölüme terk ediyor" dedi.


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