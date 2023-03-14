Çadır kenti su bastı, depremzedeler isyan etti: Depremde ölmedik suda öleceğiz
Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki çadır kenti su bastı. Çadırları sular altında kalan depremzedeler "Depremde ölmedik, suda öleceğiz" diyerek tepki gösterdi.
Hatay’ın İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde 1500 yurttaşın barınması için yapılan çadır kenti su bastı.
Yağmurun ardından yüzlerce çadırın sular altında kaldığı görüldü. Depremzede yurttaşlar ellerindeki araçlarla göle dönün çadır kenti çocuklarıyla beraber kendi çabalarıyla boşaltmaya çalıştı.
Bir depremzede kadın, "Adam çocuklarıyla suyun içinde yüzüyor, depremde ölmedik suda öleceğiz, devlet bizi ölüme terk ediyor" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
- Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun bayrak açıklamasına ilk yanıt
- Kılıçdaroğlu Hatay'da Ankara'nın talimatını açıkladı
- Malatya Valiliği'nden 'aşevi' açıklaması
- CHP Malatya İl Başkanı'na saldırı
- Fatih Altaylı'dan AKP'li Hamza Dağ'a yanıt
- Mersin'de AKP'lilerden toplu istifa
- Bakan Yanık hakkında suç duyurusu
- FETÖ tutuklusuna makam veren Soylu
- Kremlin'den tahıl anlaşması açıklaması