Çadır kenti su bastı, depremzedeler isyan etti: Depremde ölmedik suda öleceğiz

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 12:44

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 14:29

Hatay’ın İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde 1500 yurttaşın barınması için yapılan çadır kenti su bastı.

Yağmurun ardından yüzlerce çadırın sular altında kaldığı görüldü. Depremzede yurttaşlar ellerindeki araçlarla göle dönün çadır kenti çocuklarıyla beraber kendi çabalarıyla boşaltmaya çalıştı.

Bir depremzede kadın, "Adam çocuklarıyla suyun içinde yüzüyor, depremde ölmedik suda öleceğiz, devlet bizi ölüme terk ediyor" dedi.