Çadırda kalanların elektrikleri kesildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından pek çok eksikliğin giderilmemesi nedeniyle depremzedeler halen mağduriyet yaşıyor. Günlerce afetzedelere yardım ulaştırılamamasının yanında, evlerini kaybeden birçok depremzede kendi imkânlarıyla evlerinin önüne çadır kurdu.

Sena Tufan
Yayınlanma: 30.04.2023 - 03:00
Çadırda kalanların elektrikleri kesildi
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CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Topal, depremzedelerin çadırlarına elektrik dağıtım şirketleri tarafından sayaç takıldığını söyledi.

(Serkan Topal)

Topal, “TEDAŞ, sayaç olmayan çadırlardaki elektriği kesmeye başladı. Vatandaşlar daha doğru düzgün yaşamlarını sürdüremezken onlardan sayaç taktırıp abonelik çıkarmaları isteniyor. Yapmayanların ise elektriği kesiliyor” dedi. 

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Mahir Ulutaş ise iddiaları doğruladı ve “Bakanlık derhal konuyla ilgili açıklama yapmalı” diye konuştu.


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