Çadırda yaşam: 'Ne gidebiliyoruz ne de kalabiliyoruz, araftayız'

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 20:06

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 20:49

https://www.youtube.com/watch?v=X3c0FwovALo

“Ne gidebiliyoruz ne de kalabiliyoruz, araftayız.”

Bunlar Adıyaman’da evlerinin önüne çadır kurmuş bir ailenin sözleri.

Çadıra ancak depremin 11’inci gününde ulaşabilen aile, şimdilerde hayatlarını 4 metrekarelik bir alana sığdırmaya çalışıyor.

Memleketlerini terketmek istemiyorlar ama deprem dolayısıyla evlerinin ne derece hasar aldığı, yıkılıp yıkılmayacağı hala belirsiz.

Bir yanda kaybettikleri sevdikleri, bir yanda gündelik ihtiyaçları, bir yanda da gelecek kaygısı.

BBC Türkçe’den evleri ile çadırları arasında kalan Adıyamanlı bir ailenin hikayesi…

Video-haber: Fatima Çelik