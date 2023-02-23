Çadırda yaşam: 'Ne gidebiliyoruz ne de kalabiliyoruz, araftayız'
BBC Türkçe’den Fatima Çelik, evleri ile çadırları arasında kalan Adıyamanlı bir ailenin hikayesini aktarıyor.
https://www.youtube.com/watch?v=X3c0FwovALo
“Ne gidebiliyoruz ne de kalabiliyoruz, araftayız.”
Bunlar Adıyaman’da evlerinin önüne çadır kurmuş bir ailenin sözleri.
Çadıra ancak depremin 11’inci gününde ulaşabilen aile, şimdilerde hayatlarını 4 metrekarelik bir alana sığdırmaya çalışıyor.
Memleketlerini terketmek istemiyorlar ama deprem dolayısıyla evlerinin ne derece hasar aldığı, yıkılıp yıkılmayacağı hala belirsiz.
Bir yanda kaybettikleri sevdikleri, bir yanda gündelik ihtiyaçları, bir yanda da gelecek kaygısı.
BBC Türkçe’den evleri ile çadırları arasında kalan Adıyamanlı bir ailenin hikayesi…
Video-haber: Fatima Çelik
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