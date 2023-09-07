Çadırda yaşayan depremzededen 'nakil' için fatura istediler: 'Çocuklarım okula gidemeyecek'

Yayınlanma: 07.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.09.2023 - 10:21

6 Şubat depremlerinin etkili olduğu şehirlerde barınma sorunu devam ederken, şimdi de eğitim sorunu baş göstermeye başladı. Hâlâ çadırda yaşayan ve barınma sorunu çözülemeyen yurttaşlar çocuklarını okula gönderemiyor.

19 YAKININI KAYBETTİ!

Depreme Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanan ve ablası, eniştesi ile yeğenleri başta olmak üzere 19 yakınını kaybeden 55 yaşındaki Mesut Yetek'in hem evi hem de dükkânı yıkıldı. Depremin üzerinden 7 ay geçmesine karşın hâlâ barınma sorunu yaşadıklarına ve konteynar taleplerine yanıt verilmediğine dikkat çeken Yetek, çocuklarını okula gönderemediklerini de söyledi.

"EŞYALARIMIZIN YÜZDE 90'I ÇALINDI"

Kullanılamaz hale gelen evden yaralı çıktıklarını söyleyen Mesut Yetek, bir akrabalarının köydeki evinin bahçesinde kurdukları çadırda yaşam savaşı verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Binamızın bütün duvarları çöktü. Oturulmaz halde. Giriş katta olduğu için evimizin eşyalarının yüzde 90'ı çalındı. Evin peteklerini, elektrik tesisatını bile çalmışlar. Adeta yağma yapıldı. Bir akrabamızın köyüne geldik, bahçesine yerleştik. Çadırlarda kalıyoruz. Barınmaya çalışıyoruz."

"KONTEYNAR TALEBİMİZE YANIT VERİLMİYOR"

Aylardır konteynar başvurularına yanıt verilmediğini de kaydeden Yetek, şunları kaydetti:

"Birkaç defa çadır için AFAD'a gittim, Büyükşehir Belediyesi ile Antakya Belediyesi'ne... Sağ olsunlar birer çadır verdiler, inkâr etmeye gerek yok. Ama bunun dışında hiçbir yardım bize ulaşmadı. Konteynar kentte kalmak için e-devlet üzerinden de başvuru yaptım. Binada ağır hasar olmadığından ve sisteme düşmediğinden konteynar da yok bize. Necmi Asfuroğlu AFAD Bölgesi'ne 8 defa müracaat ettim, dilekçe yazdım; ama yanıt yok. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne de eşimle birlikte 8 defa gittim. Ama her dilekçe verdiğimizde 'Bekleyeceksiniz' deniliyor. Bizimle aynı apartmanda yaşayan 4 aile de başvuru yaptı, ama şu ana kadar bir arpa boyu ilerleme sağlayamadık."

"NE OKUL BİZİ KABUL EDİYOR, NE DE..."

Barınma sorunu nedeniyle çocuklarını okula gönderemediklerini de ifade eden depremzede Yetek, şöyle konuştu:

"8 yaşında üçüz çocuklarım var. Şu an yaşadığımız mahalledeki okula gidiyorum 'Kaydını getirin' diyorlar. İl Nüfus Müdürlüğü'ne gidiyorum 'Kaydı buraya taşımak için elektrik faturası lazım' diyorlar. Ben çadırda yaşıyorum, elektrik faturasını nereden bulayım.

En son 4. defa Nüfus Müdürlüğü'ne gittiğimde dediler ki; 'Muhtar ile iki şahitten imzalı kağıt getir o köyde olduğuna dair'. Ben onu da yaptım. İki defa muhtardan bu köyde yaşadığıma dair mühürlü kağıt aldım, yine naklimi yaptırmadılar. 10 gün sonra okullar açılıyor. Çocuklarım okula gidemeyecek. 'Sistemde adresiniz gözükmüyor' diyorlar. Bu sene ikinci sınıfa gideceklerdi. Ama maalesef ne okul bizi kabul ediyor, ne de bir yer gidebiliyoruz."

"KENDİ ÜLKEMDE 15. SINIF VATANDAŞIM"

Hiçbir yerden yardım alamadıklarını da söyleyen Mesut Yetek, yaşananlara şu sözlerle isyan etti:

"Kuru gıda almak için Kaymakamlığa başvuruyorum. 'Telefonla başvurun' diyorlar, arıyorum 35-40 dakika bekliyorum açan yok, soran yok. Ben kimseden şikâyetçi değilim ama ben bu vatanın evladıyım. Ama mülteci benden daha iyi. Konteynar veriyor, yeşil kart veriyor. Ama bize gelince... Kendi ülkemde 15. sınıf bir vatandaşım."

YETKİLİLER SUSKUN

Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Hatay İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nde, uzun süreli aramalarımıza karşın herhangi bir yetkili ile görüşemedik.

Konuyla ilgili ulaştığımız Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, sorularımızı yanıtsız bıraktı.