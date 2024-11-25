Cafer Mahiroğlu duyurdu: Halk TV, Flash Haber'i satın aldı

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Flash Haber’i satın aldığını duyurdu. Mahiroğlu, "Hiç şüphesiz ki Flash Haber de Halk TV ile birlikte özgür basın ve demokrasi mücadelesinde kuvvetli bir yol arkadaşı olacaktır" dedi.

Cafer Mahiroğlu duyurdu: Halk TV, Flash Haber'i satın aldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2024 - 10:28

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından Flash Haber’i satın aldığını açıkladı.

"DAHA DA GÜÇLENDİK"

Mahiroğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Halk TV 5 yılda milyonlarca lira para cezası ve ekran karartılmasına rağmen halkımızın haber alma hakkına bağlılığından hiçbir şekilde geri adım atmamıştır.

Ceza ve baskılarla mücadele ederek büyüttüğümüz Halk TV ailesine yeni bir kanal katıldı. Hep ilkleri denemiş, devrimci kimliğiyle bilinen, Türkiye’nin en önemli kanallarından biri olan Flash Haber’in Halk TV ailesine katılmasıyla daha da güçlendik. Hiç şüphesiz ki Flash Haber de Halk TV ile birlikte özgür basın ve demokrasi mücadelesinde kuvvetli bir yol arkadaşı olacaktır."


Etiketler: #flash haber tv #Halk TV #Cafer Mahiroğlu

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