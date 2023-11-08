RTÜK'ten Flash Haber TV'ye 'Devlet Bahçeli' cezası

Yayınlanma: 08.11.2023 - 15:18

Güncelleme: 08.11.2023 - 15:19

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre haftalık olağan toplantıda Flash Haber TV hakkındaki izleme raporu gündeme alındı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Gazze açıklamalarının değerlendirildiği, Flash Haber TV'deki "Başkentte Gündem" isimli programı inceleyen RTÜK, yayındaki hakaret içeren ifadeleri inceledi.

RTÜK, program yayın konuğu Fahrettin Fidan'ın ve program sunucusu Fatih Ertürk'ün bazı ifadelerini yayıncılık ilkelerinin ihlali olarak değerlendirdi.

5 KEZ PROGRAM DURDURMA CEZASI

Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun'da geçen "Yayın hizmetleri, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" hükmünü ihlal eden Flash Haber TV'ye en üst sınırdan idari para ve 5 kez program durdurma cezası verdi.