Cafer Mahiroğlu'ndan 'usulsüz kredi' iddiasına yanıt: 'Tüm yasal haklarımı kullanacağım'

Yandaş gazeteci Fuat Uğur tarafından ortaya atılan "usulsüz kredi" iddiasına Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'ndan yanıt geldi.

Mahiroğlu, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek yasal yollara başvuracağını açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Uğur tarafından ortaya atılan "yüklü miktarda usulsüz kredi" iddiasını Mahiroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yalanladı.

Mahiroğlu paylaşımında, "Ne öyle bir kredi aldım, ne öyle bir banka müdürü tanıyorum ne de herhangi bir bankaya bir kuruş kredi borcum var" diye yazdı.

Mahiroğlu, "Kasıtlı yapılan bu habere imza atanlara ve yayanlara karşı tüm yasal haklarımı kullanacağımı beyan ediyorum" dedi.

"NE ÖYLE BİR KREDİ ALDIM, NE ÖYLE BİR BANKA MÜDÜRÜ TANIYORUM"

Mahiroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar hakkımda yüzlerce haber yapıldı. Büyük bölümü baştan sona yalandı ama buna rağmen hiçbirine dava açmadım. Eleştiri hakkına saygı duyan biri olarak, hakaret içerse bile tamamını hoşgörüyle karşıladım. Fakat yalan ve iftira bir itibar suikastine, bilinçli bir operasyona dönüşünce bireysel hoşgörünün değil hukukun konusu olmalı. Hakkımda ortaya atılan son iddia yüklü bir krediyi usulsüz şekilde aldığıma ilişkindir. Ne öyle bir kredi aldım, ne öyle bir banka müdürü tanıyorum ne de herhangi bir bankaya bir kuruş kredi borcum var. Kasıtlı yapılan bu habere imza atanlara ve yayanlara karşı tüm yasal haklarımı kullanacağımı da beyan ediyorum."