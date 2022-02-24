Caferbey’de doğa için direnen köylüler hakkında dava açıldı

24 Şubat 2022 Perşembe, 13:04

Kasım ayında ÇED raporu olmaksızın yapılmak istenen tesise karşı alanda günlerce nöbet tutan ve jandarma ile karşı karşıya gelen Caferbey sakinlerinden üç kişi hakkında dava açıldı. Yurttaşlar tehdit ve hakaret suçlaması ile açılan dava kapsamında Salihli Adliyesi’nde yarın hakim karşısına çıkacak.

Salihli Çevre Derneği Başkanı avukat Seçil Ege Değerli, projenin iptali için yürütmeyi durdurma davası açan halkın mahkemelik olmasına tepki gösterirken, “Açılan bu dava siyasi bir yıldırma ve baskı operasyonudur. Mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Yurttaşları desteğe çağıran Salihli Çevre Derneği Başkanı ve davanın avukatı Seçil Ege Değerli, “Köylüler burada projeyi hayata geçirmek isteyen ve mera alanına konteynırlar yerleştiren ve iş makineleriyle giren yüklenici firma hakkında şikayette bulunup işlem yapılmasını istemişti. Onca itiraza karşın bu talep dikkate alınmadı ve hiçbir işlem yapılmadı. Ancak, yüklenici firmanın hiçbir şikayeti olmamasına karşın, alanda toplanan köylüler hakkında acilen işlem başlatıldı ve ifadeleri alındı. Ardından haklarında bir soruşturma başlatıldı ve halkın hakaret ve tehditte bulunduğu iddiası ile yargılanması ve cezalandırılması isteniyor. Çevreyi ve doğayı savunan yurttaşlar hakim karşısına çıkacak. Bunlar siyasi olarak halkın üzerinde baskı kurmaya, sindirmeye ve yıldırmaya yönelik girişimler. Biz bu davadan ceza çıkacağını zannetmiyoruz. Halk ve çevre örgütleri burada ÇED raporu olmaksızın yapılmak istenen katı atık tesisine karşı davacı durumdayken şimdi mahkemeye çıkıp yargılanacak. Mera alanlarına hiçbir şekilde bu ve buna benzer tesisler yapılamaz, inşaat faaliyeti söz konusu olamaz, iş makinesi giremez. Bizim bu taleplerimiz görmezden gelinirken, haklı olanın haksız duruma düşmesi gerçekten tezat bir durum. Şu anda projenin iptali için Manisa İdare Mahkemesi’nde görülen iki ayrı davamız var. Esas şikayette bulunup dava açan halk, şimdi mahkemede yargılanacak” dedi.