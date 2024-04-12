Caferi lider Selahattin Özgündüz İsrail ile ticareti savundu: 'Hükümet doğrusunu yapıyor'

Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, cuma hutbesinde cemaate seslendi. Özgündüz Türkiye'nin İsrail ile ticaretini savundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 18:15
Caferi lider Selahattin Özgündüz İsrail ile ticareti savundu: 'Hükümet doğrusunu yapıyor'
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Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi'ndeki Cuma hutbesinde Türkiye’nin İsrail yönelik ticaret kısıtlaması getirmesine ilişkin yorumlarda bulundu.

Camide bulunan bir kişinin hutbe sırasında İsrail ile ticaret kısıtlaması hakkında sorusuna yanıt veren Özgündüz Türkiye'nin İsrail ile yaptığı ticareti savunarak, "Hükümet doğrusunu yapıyor" dedi.

"TİCARETİ KESMİYORUM 'ULAN'"

Özgündüz konuşmalarına şöyle devam etti:

"Radikallerin söylediklerini mantıklı görmeyin. Ticareti kesmiyorum “ulan”. Niye belki ben onu sömürüyorum. Kesersem, onun arkasındaki güçler de benimle kesecek. Kim zararlı çıkar bu işten. Ona bana muhtaç değil, onun ihtiyacını yine karşılarlar ama ben açıkta kalırım. Hükümet bu noktada doğrusunu yapıyor. Kimse Sayın Erdoğan’dan daha Kudüsçü olduğunu iddia etmesin."

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Metin Cihan'ın Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki Eti Maden'in, İsrail ordusuna da hizmet veren bir şirkete toplam 21 tonluk bor madeni gönderdiğini iddia etmesinin ardından kamuoyunda hükümetin 'İsrail ile ticaretine' yönelik çok sert tepkiler meydana gelmişti.

İsrail ile ticaretin kesilmesi için 'Filistin İçin Bin' topluluğunun çağrısıyla Taksim Beyoğlu'nda bir grup toplanmış, eyleme katılan kadınlara ters kelepçe takılıp polis şiddeti uygulanmıştı. Bu görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan 2024'ten itibaren bazı ürünlerin İsrail'e ihracatına 'kısıtlama' kararı alındığını duyurmuştu.


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