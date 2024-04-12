Özgür Özel: İsrail'in gazetecileri hedef almasını lanetliyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Gazze'de gazetecileri hedef alan saldırısını lanetlediğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 15:55
Özgür Özel: İsrail'in gazetecileri hedef almasını lanetliyorum
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı’na gerçekleştirdiği saldırı sonucu TRT Arabi kameramanı Sami Şahada ağır yaralandı, bir ayağı ampute edildi.

İsrail, Gazze Şeridi’ne saldırını 189 gündür sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda gazetecileri hedef aldı. Saldırıda yayın hazırlığı yapan TRT Arabi ekibinden kameraman Sami Şahada’nın yaralandığı, ayağının ampute edildiği belirtildi.

TRT Arabi muhabiri Sami Berhum’un ise yara almadan kurtulduğu aktarıldı.

İsrail’in Nuseyrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırılarda yaralanan en az 70 kişinin sabah saatlerinden bu yana kamptaki El Avda Hastanesi’ne getirildiği öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN PAYLAŞIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Gazze'de gazetecileri hedef alan saldırısını lanetlediğini açıkladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Ramazan Bayramı'nda Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sırasında savaş koşullarını dünyaya duyuran gazetecileri hedef almasını lanetliyorum. Yaralanan TRT kameramanı Sami Şehade ve TRT muhabiri Sami Berhum'a acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.


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