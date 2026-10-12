Çağatay Güç’ten Cemil Tugay’a sert sözler: 'Kocaman bir siyasi mevtasın!'

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye geçişine sert tepki göstererek istifa çağrısında bulundu. Tugay’ı İzmirlilerin iradesine ihanet etmekle suçlayan Güç, “İzmir’in maalesef zayıf bir başkanı var. Siyaseten bitmiş, mevta olmuş bir başkanı var. Yoksun sen Cemil Tugay. Yok hükmündesin. Kocaman bir siyasi mevtasın” dedi. AKP iktidarını da tehdit ve şantajla belediye başkanlarını parti değiştirmeye zorlamakla suçlayan Güç, “Sen istifa edene kadar İzmir’e uyku yok. Bize huzur yok. İzmirli senin ihanetini asla unutmayacak” ifadelerini kullandı.

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, yaptığı açıklamada AKP iktidarına ve partisinden ayrılarak AKP’ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a sert eleştiriler yöneltti. Türkiye’de adaletin siyasi baskı aracına dönüştürüldüğünü savunan Güç, seçilmiş belediye başkanlarının tehdit ve şantajla iktidar partisine katılmaya zorlandığını öne sürdü. Tugay’ın parti değişikliğini İzmir’in siyasi tarihine sürülmüş bir kara leke olarak nitelendiren Güç, istifa çağrısını yineledi.

“DEVLETİN ADALETİNİ RESMEN TUTUKLADILAR”

İktidarın ülkeyi yönetme gücünü kaybettiğini savunan Güç, “Bugün ülkemiz siyaseten mevta haline gelmiştir. İktidar mevtadır. Ülkeyi yürütecek halleri yoktur, düşünecek mecalleri yoktur, sağlıklı düşünme niyetleri de yoktur” dedi.

İktidarın seçilmiş siyasetçilere ve gazetecilere baskı uyguladığını ileri süren Güç, “Bütün dertleri, milletin oylarıyla seçilmiş insanları tehditle ve şantajla kendi adamları yapmanın yollarını aramaktır. Siyasetçilere ‘bize geç’ diye tehdit ve şantajla baskı yapıyorlar. Gerçekleri söyleyen gazetecilere ‘içeri atarız’ diye gözdağı veriyorlar” diye konuştu.

Tutuklu siyasetçilerin yargılama süreçlerini de eleştiren Güç, “Adaletin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Kendi suçları ortaya çıkmasın diye devletin adaletini resmen tutukladılar. Adaleti elinde bir sopa, bir silah gibi kullanıp herkesi tehdit ederek ülkemizi kapkara hale getirdiler” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYE BAŞKANLARINA ‘YA BENİMSİN YA KARA ZİNDANLAR’ DEDİLER”

AKP’nin yerel seçimlerde kazanamadığı belediyeleri siyasi baskı yoluyla ele geçirmeye çalıştığını öne süren Güç, İzmir’in de bu politikalardan etkilendiğini söyledi.

İzmir’e hak ettiği kaynakların aktarılmadığını ve yatırımların engellendiğini savunan Güç, “İzmir’imize hak ettiği parayı vermediler, yatırımları engellediler, mağdur etmek için uğraştılar” dedi.

Belediye başkanlarının parti değiştirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güç, “Demokratik yollarla, akılcı yöntemlerle ikna edemeyince herkese yaptıkları gibi sopayı, şantajı, tehdidi seçtiler. Belediye başkanlarına ‘ya benimsin ya kara zindanlar’ dediler. Bu korkuyla zayıf halkaları, kaygan olanları kendilerine katmaya devam ediyorlar ve bunu büyük bir başarı gibi gösteriyorlar.” diye konuştu.

Güç, parti değiştirmeyen belediye başkanlarının ise tutuklandığını öne sürerek yargılamaların geciktirildiğini savundu.

“İZMİRLİNİN İRADESİNİ ÇALDIN”

Açıklamasının devamında doğrudan Cemil Tugay’a seslenen Güç, AKP’ye geçiş kararını İzmirlilerin iradesine yönelik bir ihanet olarak değerlendirdi.

Güç, “İzmir’in maalesef zayıf bir başkanı var. Siyaseten bitmiş, mevta olmuş bir başkanı var. İzmirlilerin iradesini çalarak tehdide ve şantaja teslim olmuş bir başkanı var” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır AKP tarafından sandıkta kazanılamadığını vurgulayan Güç, “İzmirlinin 25 yıl boyunca ne pahasına olursa olsun asla vermediği İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni, İzmirlileri kahrederek AKP’nin eline teslim etmiştir. Bu tam bir kara lekedir. Bu leke, bunu yapanların alnında kalacaktır. Cemil Tugay’ın adı, kendi eliyle bu kara lekeyle anılacaktır” ifadelerini kullandı.

“BİR BUÇUK YILDIR İZMİRLİYİ KANDIRIYORMUŞSUN”

Tugay’ın AKP ile uzun süredir siyasi yakınlaşma içerisinde olduğunu iddia eden Güç, “Anlıyoruz ki bir buçuk yıldır flörtleşerek bu kara lekeye imza atmışsın. Demek ki bir buçuk yıldır İzmirliyi kandırıyormuşsun. İzmirlinin gözünün içine baka baka kandırdın. Hizmet istenen yere hizmet götürmeyerek kandırdın. Miş gibi yaparak kandırdın. AKP ile beraber İzmirliyi kandırdınız.” dedi.

Tugay’ın siyasi meşruiyetini kaybettiğini savunan Güç, “Yoksun sen Cemil Tugay. Yok hükmündesin. Kocaman bir siyasi mevtasın. Milletin sana güvenerek verdiği imza yetkisini alıp kötüye kullanacak kadar yoksun. Hiçbir hükmün yok artık” dedi.

“AZICIK ONURUN KALDIYSA İSTİFA ET”

Tugay’a istifa çağrısında bulunan Güç, İzmir’de tepkilerin devam edeceği mesajını verdi.

Güç, “Sözümüz açık: Sadece uzak dur. İzmirliden uzak dur. Azıcık onurun kaldıysa kendi söylediklerini hatırla ve istifa et. Sen istifa edene kadar İzmir’e uyku yok. Bize huzur yok. İzmirli senin ihanetini asla unutmayacak” diye konuştu.

“BU KARA DÜZEN BİTECEK”

Açıklamasının sonunda iktidara yönelik eleştirilerini sürdüren Güç, Türkiye’de adaletin ve toplumsal huzurun yeniden sağlanması gerektiğini vurguladı.

Toplumun her kesiminde ekonomik ve sosyal sorunların derinleştiğini söyleyen Güç, “Gencinden yaşlısına, memurundan işçisine, emeklisinden öğretmenine, çiftçisinden ev hanımına kadar herkes aynı şeyi söylüyor: ‘İllallah ettik!’ Bu iktidarın bir an önce gitmesini istiyorlar” dedi.

İktidar değişiminin seçim yoluyla gerçekleşeceğini belirten Güç, “Bu günler de bitecek. Bu kara düzen de bitecek. Milletimizin iradesiyle bu gitmez denen beceriksiz iktidarı söküp atacağız. Kurtulacağız” ifadelerini kullandı.

YENİ Parti’nin hedeflerine ilişkin de konuşan Güç, “Hedefimiz milletimizi iktidar yapmak. Hedefimiz, her evde huzurun, her yüzde umudun, her sofrada bereketin olduğu; milletimizin yeniden özgürce nefes aldığı, adaletin ve ahlakın yaşadığı bir Türkiye’dir. Ve bunu en kısa sürede sağlayacak olan, Yeni Parti’dir" dedi.