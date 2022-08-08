Çağatay Ulusoy sağlık durumu nasıl? Çağatay Ulusoy kimdir? Çağatay Ulusoy kaç yaşında, nereli?
Uzun süredir ekranlara ara verip, Terzi dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy aksiyon sahnesi çekerken kaza geçirdi. Sevenlerini endişelendiren Çağatay Ulusoy'a dair birçok nokta merak edilmeye başlandı. İşte, Çağatay Ulusoy sağlık durumu nasıl? Çağatay Ulusoy kimdir? Çağatay Ulusoy kaç yaşında, nereli?
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve son olarak 'Yeşilçam'da boy gösteren Çağatay Ulusoy, başrolünü oynadığı dizide kaza geçirdi. Oyuncu, araçla aksiyon sahnesi çekilirken, otomobilin üzerindeki kamera bir anda yerinden fırladı. Gündeme gelen oyuncuya dair birçok ayrıntı da merak konusu oldu. İşte Çağatay Ulusoy kimdir?
ÇAĞATAY ULUSOY SAĞLIK DURUMU NASIL?
Çağatay Ulusoy aksiyon sahnesi çekerken, kameranın aracının camı yerine aşağı düşmesiyle, büyük bir felaketten dönüldüğü öğrenildi. Ulusoy'un, değerinin yaklaşık 500 bin TL olduğu öğrenilen kameranın kiralandığı şirketin ortaklarından olduğu iddia edildi.
Ünlü oyuncunun sağlık durumuna dair olumsuz bir açıklama ya da bilgi aktarılmadı.
ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?
23 Eylül 1990 yılında İstanbul'da doğan Çağatay Ulusoy, oyuncu ve modeldir. Ulusoy, anne tarafından Boşnak, baba tarafından Bulgaristan göçmeni kökenli bir ailede doğdu.
2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri Bölümü'nde tamamladı ve aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başladı. İlk rolü 2011'de Show TV'de yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisindeki Emir Sarrafoğlu karakteridir. Bu diziyle yıldızı aniden parladı.
ÇAĞATAY ULUSOY KAÇ YAŞINDA?
31 yaşındaki genç oyuncu, 1.84 boyunda 81 kilodur. Oyuncu yaşadığı kilo değişimleriyle zaman zaman gündeme gelmiştir. Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, 6 yıldır oyuncu Duygu Sarışın ile birliktedir.
ÇAĞATAY ULUSOY YER ALDIĞI İŞLER
- Adını Feriha Koydum
- Emir'in Yolu
- İçerde
- Med Cezir
- Hakan:Muhafız
- Barbaros
- Yeşilçam
- Anadolu Kartalları
- Delibal
- Kağıttan Hayatlar
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