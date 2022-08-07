Justin Bieber'ın videosunu paylaştığı Şemdinlili Sofi Ömer kimdir? Sofi Ömer kaç yaşında?
Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, halay görüntüleriyle meşhur olan Şemdinlili Sofi Ömer'in videosunu hikayesinde paylaştı. Sosyal medyada gündem olan Şemdinlili Sofi Ömer'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Justin Bieber'ın videosunu paylaştığı Sofi Ömer kimdir? Sofi Ömer kaç yaşında?
Halay performansıyla sosyal medyada fenomen bir isim haline gelen Şemdinlili Sofi Ömer, dansıyla dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın da dikkatini çekti. Instagram hesabında 253 milyon takipçisi bulunan Bieber, Sofi Ömer'in halay şovunu hikayesinde paylaştı. Justin Bieber'ın videosunu paylaştığı Şemdinlili Sofi Ömer kimdir? Sofi Ömer kaç yaşında?
ŞEMDİNLİLİ SOFİ ÖMER KİMDİR?
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yaşayan, düğünlerin fenomen ismi Sofi Ömer, davet üzerine düğünlerde halay çekiyor. Çoşkulu halay performansıyla tanınan Sofi Ömer, 70 yaşındadır.
Düğünlere katılmadan daha önce hayvancılıkla uğraşan Sofi Ömer, 25 yıldır düğünlerde halay çekerek, renkli görüntüler sergiliyor.
Sofi Ömer'in daha önceki halay görüntüleri de TikTok kullanıcıları tarafından epey ilgi görmüştü. Hatta dansı farklı ülkelerde taklit edilmeye başlanarak, akım olmuştu.
Video Haberler
- Yeni ayakkabı alamayanlar çareyi tamircilerde buldu
- Bebek mamalarına şimdi de sesli alarm
- Rize'de çay üreticileri hayat pahalılığından yakındı
- Bursa'da orman yangını
- Tartıştığı komşularının boğazını kesti!
- İmamoğlu: Vallahi gülünür
- Manavgat Irmağı’nda tepki çeken görüntü
- Apartman duvarı manzaralı balkonlar
- Mustafa Sarıgül bu sefer kemer fırlattı
- 40 yaşını geçti, yaşım. Ne zaman olacağım devlet memuru?
En Çok Okunan Haberler
-
- Reklam arasına gidildiğinde neler yaşandı?
- Valinin 'şeyh' sevgisi
- Spotify hakkında soruşturma başlatıldı!
- 'Ne bitmez kininiz varmış!'
- Şimşek'ten açıklama geldi
- Mezuniyet töreni Devrim'de yapıldı
- Akşener'den Erdoğan'a 'uyuşturucu' yanıtı
- ODTÜ öğrencileri yine 'Devrim' dedi!
- AKP yüzde 30'un altında!
- Harem selamlık plaj!