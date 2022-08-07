Halay performansıyla sosyal medyada fenomen bir isim haline gelen Şemdinlili Sofi Ömer, dansıyla dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın da dikkatini çekti. Instagram hesabında 253 milyon takipçisi bulunan Bieber, Sofi Ömer'in halay şovunu hikayesinde paylaştı. Justin Bieber'ın videosunu paylaştığı Şemdinlili Sofi Ömer kimdir? Sofi Ömer kaç yaşında?

ŞEMDİNLİLİ SOFİ ÖMER KİMDİR?

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yaşayan, düğünlerin fenomen ismi Sofi Ömer, davet üzerine düğünlerde halay çekiyor. Çoşkulu halay performansıyla tanınan Sofi Ömer, 70 yaşındadır.

Düğünlere katılmadan daha önce hayvancılıkla uğraşan Sofi Ömer, 25 yıldır düğünlerde halay çekerek, renkli görüntüler sergiliyor.

Sofi Ömer'in daha önceki halay görüntüleri de TikTok kullanıcıları tarafından epey ilgi görmüştü. Hatta dansı farklı ülkelerde taklit edilmeye başlanarak, akım olmuştu.