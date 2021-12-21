Çağdaş Gazeteciler Derneği: 'Böyle giderse yerel basın diye bir şey kalmayacak'

21 Aralık 2021 Salı, 17:58

Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesi sonucu yerli üretimi olmayan kâğıt maddelerinin pahalılanması, yazılı basın sektörüne zor günler yaşatıyor. Buna bağlı olarak birçok gazete kapanırken, bazıları da ayakta kalmak için işçi çıkarma yoluna gitti. Yaygın gazetelerin de etkilendiği bu durumdan en çok zarar gören kurumlar ise yerel gazeteler oldu.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Gaziantep Şube Başkanı Aslı Emektar da bu duruma dikkat çekti. Emektar, yerel gazetelerin maddi olarak desteklenmesi için yetkililere çağrılarda bulundu.

"YEREL GAZETE DİYE BİR ŞEY KALMAYACAK"

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında Meclis kararlarının şeffaf şekilde halka duyurulması amacıyla Belediye Meclis kararlarının başta resmi ilan alan gazeteler olmak üzere etkili iletişim araçları tarafından ücreti karşılığında halka duyurulması kararı aldı. Aynı karar, geçen günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi'nden de çıktı.

Benzer uygulamanın Gaziantep’te de hayata geçirilebileceğini kaydeden Başkan Emektar, “Maalesef yerel gazetelerin kendini besleyememesi nedeniyle birçok meslektaşımız gazetelerini kapatmak zorunda kalıyor. Binlerce yerel basın çalışanı işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Gazeteler ekonomik kriz karşısında güç kaybetti. Bu mücadele sonucunda kimi gazeteler sallanarak da olsa ayakta kalabilirken, birçoğu da kapısına kilit vurdu. Bu nedenle yetkili kişilerin yerel basının sesini duyması gerekmektedir. Eğer bu durum böyle devam ederse ilerleyen günlerde yerel gazete diye bir şey kalmayacak" dedi.