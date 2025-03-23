Çağlayan Adliyesi'nde barikat gerilimi: Milletvekilleriyle polis arasında arbede yaşandı, vekiller barikatı aştı

Yayınlanma: 23.03.2025 - 09:16

Güncelleme: 23.03.2025 - 09:16

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesinin alındığı Çağlayan Adliyesi’nde sulh ceza hakimliklerinin bulunduğu 6. katına barikat kurularak milletvekillerine geçişine izin verilmemesi nedeniyle arbede yaşandı. İmamoğlu’nun tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği savcılık yazısının avukatlardan önce medyaya verilmesi tepkilere neden oldu. CHP’li milletvekilleri, barikatları yaşanan arbede sonrası polisin elinden aldı.

CHP'li milletvekillerinin Çağlayan Adliyesi’nin 6. katındaki sulh ceza hakimliklerinin bulunduğu alana girmesi, polisin kurduğu barikatla engellendi. Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun savcılıkça ifadesinin alındığı sırada barikatın kaldırılmasını isteyen milletvekilleriyle güvenlik güçleri arasında gerilim yaşandı.

Savcılık sevk yazısının avukatlara verilmeden önce medyada haber olmasına avukatlar ve milletvekilleri tepki gösterdi. Avukatlar, “Rezalet bu. Biz burada neyi bekliyoruz? Müvekkil yakınları bizden önce medyadan öğreniyor” diyerek isyan etti.

Vekillerin de sulh ceza hakimliklerinin bulunduğu alana girmesi engellenince tansiyon yükseldi. Vekiller ile polisler arasında arbede yaşandı. Bu sırada milletvekilleri, polislerin barikatlarını çekerek aştı, ancak kalkanlarla kurulan barikatın önünde tartışmalar devam etti. O anlar kameralara yansıdı.

TANAL'IN GÖMLEĞİ YIRTILDI

CHP Şanlıurfa Milltvekili Mahmut Tanal, polislerin maske takmasına tepki gösterdi. Tanal’ın arbede sırasında gömleği yırtıldı.